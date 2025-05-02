«Невиданный объем» — Терехов о разрушениях в Харькове за месяц
Мэр Харькова Игорь Терехов привел данные о разрушениях в Харькове, которые сотворила РФ в течение апреля 2025 года.
«К сожалению, апрель был рекордным не только по количеству обстрелов, но и по масштабам разрушений. От прямых попаданий и взрывных волн пострадали 533 здания. Это сотни разрушенных крыш, поврежденных фасадов, разбитых окон. Окна — вообще отдельная проблема. Выбито 10 533. В квартирах, в подъездах. Невиданный объем. Нам удалось закрыть более 90% – 9830 окон. Но это только на время. Полного остекления пока нет. А зима ближе, чем кажется. Потому сейчас это наш главный вызов», — написал Терехов в Telegram.
Также, по его данным, в городе повреждено 147 крыш, 109 из них еще ремонтируют.
«Как вы понимаете, нагрузка на коммунальные службы – титаническая. Люди работают 24/7. И я безгранично благодарен им за это. И каждому волонтеру, помогающему на местах взрывов — руками, материалами, инструментами», — подчеркнул мэр Харькова.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, обстрелы, разрушения, руйнування, терехов;
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- • Дата публикации материала: 2 мая 2025 в 11:06;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов привел данные о разрушениях в Харькове, которые сотворила РФ в течение апреля 2025 года".