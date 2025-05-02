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Стрельба в центре Харькова: у пожилого мужчины отобрали два пистолета (видео)

Происшествия 19:06   02.05.2025
Оксана Якушко
Стрельба в центре Харькова: у пожилого мужчины отобрали два пистолета (видео)

61-летний житель Харькова открыл огонь на Бурсацком спуске, сообщила Нацполиция.

Инцидент произошел на Бурсацком спуске 2 мая около 17:00 – прохожие услышали звуки выстрелов. Полицейские установили, что огонь открыл 61-летний житель Харькова.

В результате инцидента никто не пострадал. Полиция опрашивает свидетелей и проводит осмотр места происшествия.

Следствие продолжается.

Видео: ХС

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 2 мая 2025 в 19:06;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "61-летний житель Харькова открыл огонь на Бурсацком спуске, сообщила Нацполиция.".