Стрельба в центре Харькова: у пожилого мужчины отобрали два пистолета (видео)

61-летний житель Харькова открыл огонь на Бурсацком спуске, сообщила Нацполиция.

Инцидент произошел на Бурсацком спуске 2 мая около 17:00 – прохожие услышали звуки выстрелов. Полицейские установили, что огонь открыл 61-летний житель Харькова.

В результате инцидента никто не пострадал. Полиция опрашивает свидетелей и проводит осмотр места происшествия.

Следствие продолжается.

Видео: ХС