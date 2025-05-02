Стрельба в центре Харькова: у пожилого мужчины отобрали два пистолета (видео)
61-летний житель Харькова открыл огонь на Бурсацком спуске, сообщила Нацполиция.
Инцидент произошел на Бурсацком спуске 2 мая около 17:00 – прохожие услышали звуки выстрелов. Полицейские установили, что огонь открыл 61-летний житель Харькова.
В результате инцидента никто не пострадал. Полиция опрашивает свидетелей и проводит осмотр места происшествия.
Следствие продолжается.
Видео: ХС
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Нацполиция, стрельба, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 2 мая 2025 в 19:06;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "61-летний житель Харькова открыл огонь на Бурсацком спуске, сообщила Нацполиция.".