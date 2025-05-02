Впервые в Украине: Стратегию умного города создадут для Харькова – Терехов
Харьков в партнерстве с компанией Deloitte создаст первую в Украине Стратегию умного города, сообщил мэр Игорь Терехов.
«Эксперты Deloitte адаптируют лучшие мировые практики к потребностям и вызовам нашего города. Это новый этап развития. Мы хотим, чтобы Харьков стал городом, где свет включается автоматически, общественный транспорт всегда четко движется по графику, а любые справки или услуги можно получить онлайн. Чтобы инфраструктура сама сигнализировала о проблемах, а система безопасности работала на опережение», – рассказал Терехов.
Ранее возможное сотрудничество обсудили на всемирном конгрессе Smart City Expo в Барселоне.
Ситуационный центр Харькова уже доказал, что технологии могут повышать уровень безопасности. Теперь в Харькове хотят масштабировать этот опыт на всех сферах городской жизни.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Игорь Терехов, стратегия умного города, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 2 мая 2025 в 18:31;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков в партнерстве с компанией Deloitte создаст первую в Украине Стратегию умного города, сообщил мэр Игорь Терехов.".