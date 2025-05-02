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Впервые в Украине: Стратегию умного города создадут для Харькова – Терехов

Общество 18:31   02.05.2025
Оксана Якушко
Впервые в Украине: Стратегию умного города создадут для Харькова – Терехов Фото: ХГС

Харьков в партнерстве с компанией Deloitte создаст первую в Украине Стратегию умного города, сообщил мэр Игорь Терехов.

«Эксперты Deloitte адаптируют лучшие мировые практики к потребностям и вызовам нашего города. Это новый этап развития. Мы хотим, чтобы Харьков стал городом, где свет включается автоматически, общественный транспорт всегда четко движется по графику, а любые справки или услуги можно получить онлайн. Чтобы инфраструктура сама сигнализировала о проблемах, а система безопасности работала на опережение», – рассказал Терехов.

Ранее возможное сотрудничество обсудили на всемирном конгрессе Smart City Expo в Барселоне.

Ситуационный центр Харькова уже доказал, что технологии могут повышать уровень безопасности. Теперь в Харькове хотят масштабировать этот опыт на всех сферах городской жизни.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 2 мая 2025 в 18:31;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков в партнерстве с компанией Deloitte создаст первую в Украине Стратегию умного города, сообщил мэр Игорь Терехов.".