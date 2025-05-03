Ехал пьяным за рулем после Пасхи: как житель Харьковщины хотел «отмазаться»
Правоохранители сообщили о подозрении 54-летнему мужчине, пытавшемуся откупиться от копов.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, на территории Валковской громады 20 апреля мужчина возвращался домой после празднования Пасхи от своей знакомой. Установлено, что он сел за руль подвыпивший.
Правоохранители составили на него протокол об административном правонарушении. Однако он, говорят в полиции, предложил копам «решить вопрос на месте» за 5 тысяч гривен.
«Будучи предупрежденным об уголовной ответственности за предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, он все равно настаивал на взятке», — добавили в полиции.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УКУ. Если вину докажут, ему грозит штраф или лишение свободы сроком до 4 лет.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: взятка, водій, водитель, полиция, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 3 мая 2025 в 21:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении 54-летнему мужчине, пытавшемуся откупиться от копов.".