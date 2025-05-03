Прогноз погоды на 4 мая в Харькове и области: днем ​​будет до +26

В воскресенье, 4 мая, в Харькове и области — без существенных осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 11 до 13 градусов тепла. Днем от 23 до 25 градусов, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночная температура – ​​от 8 до 13 градусов тепла. Дневная температура – ​​от 21 до 26 градусов.

Ветер юго-западный, 9-14 м/с, днем ​​порывы 15-20 м/с.