Прогноз погоды на 4 мая в Харькове и области: днем будет до +26
Фото: Василий Голосный
В воскресенье, 4 мая, в Харькове и области — без существенных осадков.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 11 до 13 градусов тепла. Днем от 23 до 25 градусов, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области ночная температура – от 8 до 13 градусов тепла. Дневная температура – от 21 до 26 градусов.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с, днем порывы 15-20 м/с.
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- • Дата публикации материала: 3 мая 2025 в 20:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 4 мая, в Харькове и области — без существенных осадков.".