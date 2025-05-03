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В водоем на Харьковщине выпустили более 195 тысяч рыб: подробности

Общество 13:34   03.05.2025
Виктория Яковенко
В водоем на Харьковщине выпустили более 195 тысяч рыб: подробности Фото: Харьковский рыбоохранный патруль

С 16 по 30 апреля в Харьковской области зарыбили водоем-охладитель Змиевской ТЭС.

Об этом сообщает Харьковский рыбоохранный патруль.

Всего в водоем выпустили 195 168 экземпляров молодых рыб, общим весом более 42 тысяч кг.

В частности, более 152 тысяч толстолобика, почти 31 тысяча карпа и 12 тысяч белого амура.

«Эта инициатива не только способствует восстановлению водных ресурсов, но и подчеркивает значение ответственного хозяйства для сохранения природы», — говорится в сообщении.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 3 мая 2025 в 13:34;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 16 по 30 апреля в Харьковской области зарыбили водоем-охладитель Змиевской ТЭС.".