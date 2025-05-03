В водоем на Харьковщине выпустили более 195 тысяч рыб: подробности
Фото: Харьковский рыбоохранный патруль
С 16 по 30 апреля в Харьковской области зарыбили водоем-охладитель Змиевской ТЭС.
Об этом сообщает Харьковский рыбоохранный патруль.
Всего в водоем выпустили 195 168 экземпляров молодых рыб, общим весом более 42 тысяч кг.
В частности, более 152 тысяч толстолобика, почти 31 тысяча карпа и 12 тысяч белого амура.
«Эта инициатива не только способствует восстановлению водных ресурсов, но и подчеркивает значение ответственного хозяйства для сохранения природы», — говорится в сообщении.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: змиевская тэс, рыба, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 3 мая 2025 в 13:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 16 по 30 апреля в Харьковской области зарыбили водоем-охладитель Змиевской ТЭС.".