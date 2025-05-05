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Маленький ребенок чуть не выпал из окна в Харькове

Общество 18:16   05.05.2025
Оксана Якушко
Маленький ребенок чуть не выпал из окна в Харькове

Ювенальные полицейские предотвратили несчастный случай в Харькове, сообщила Нацполиция.

5 мая в одном из густонаселенных микрорайонов Киевского района люди заметили на 12 этаже стоящего в открытом окне  маленького мальчика.

Правоохранители немедленно приехали на место, установили личность матери ребенка – оказалось, что ее не было дома, рядом с сыном. Ювеналы вернули женщину домой и сняли мальчика с подоконника.

С 23-летней матерью и ее малолетним сыном ювеналы провели профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем и напомнили о смертельной опасности, которая представляет открытые окна в присутствии детей.

Ювенальные полицейские напоминают, что с наступлением тепла возрастает риск несчастных случаев, связанных с открытыми окнами! Полицейские напоминают, что москитная сетка не защищает, потому что не выдерживает вес ребенка и только создает иллюзию безопасности.

Дети могут опереться на окно или вылезть на подоконник – это смертельно опасно.

Чтобы обезопасить ребенка, родители должны:
— установить ограничители или блокираторы на окна.
— Не оставлять малышей без присмотра, даже на короткое время.
— Открывать окна в режиме проветривания сверху.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 5 мая 2025 в 18:16;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ювенальные полицейские предотвратили несчастный случай в Харькове, сообщила Нацполиция.".