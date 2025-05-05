В части Харькова 5 мая не будут ходить трамваи днем
Движение трамваев приостановили до 15:00 5 мая на спуске Клочковском, пр. Независимости, ул. Тринклера, ул. Николая Хвылевого, ул. Мироносицкой и площади Ипподрома.
«Как сообщили в Департаменте строительства и путевого хозяйства, это связано с восстановлением асфальтобетонного покрытия трамвайного пути», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета.
Пока движение перекрыто, 12-й трамвай будет следовать по следующему маршруту:
🚃 часть 1: разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский» – ул. Евгения Котляра – ул. Большая Панасовская — пер. Лосевский – пер. Пискуновский – проезд Рогатинский – ул. Клочковская – разворотный круг «Ул. Европейская»;
🚃 часть 2: разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский» – ул. Евгения Котляра – ул. Большая Панасовская – разворотный круг «Ивановка».
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Также, пока трамваи следуют в объезд, их обычный маршрут будет дублировать временный автобус. Он будет выезжать с вокзала (с ул. Евгения Котляра) и двигаться по следующему маршруту: ул. Большая Панасовская — пер. Лосевский – пер. Пискуновский – проезд Рогатинский – ул. Клочковская – спуск Клочковский – пр. Независимости – ул. Тринклера – ул. Николая Хвылевого – ул. Мироносицкая – ул. Веснина – ул. Сумская – Центральный парк.
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- • Дата публикации материала: 5 мая 2025 в 10:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение трамваев приостановили до 15:00 5 мая на спуске Клочковском, пр. Независимости, ул. Тринклера, ул. Николая Хвылевого, ул. Мироносицкой и площади Ипподрома".