16-летний парень ранен из-за авиаударов россиян по селу на Харьковщине

Авиаудары россиян вызвали пожары в селах Староверовка и Гусинка Купянского района, сообщает ГСЧС в Харьковской области.

Сегодня днем ​​россияне ударили КАБами по селам Староверовка и Гусинка Купянского района – произошли пожары. В результате удара по жилому сектору села Старовировка пострадал 16-летний парень. С взрывным ранением руки его госпитализировали.

В селах горели хозяйственное сооружение на площади 70 м2 и конструктивные элементы разрушенного здания тока на площади 300 м2.