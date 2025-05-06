16-летний парень ранен из-за авиаударов россиян по селу на Харьковщине
Авиаудары россиян вызвали пожары в селах Староверовка и Гусинка Купянского района, сообщает ГСЧС в Харьковской области.
Сегодня днем россияне ударили КАБами по селам Староверовка и Гусинка Купянского района – произошли пожары. В результате удара по жилому сектору села Старовировка пострадал 16-летний парень. С взрывным ранением руки его госпитализировали.
В селах горели хозяйственное сооружение на площади 70 м2 и конструктивные элементы разрушенного здания тока на площади 300 м2.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, пожары, поранений;
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- • Дата публикации материала: 6 мая 2025 в 20:48;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авиаудары россиян вызвали пожары в селах Староверовка и Гусинка Купянского района, сообщает ГСЧС в Харьковской области.".