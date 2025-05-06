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16-летний парень ранен из-за авиаударов россиян по селу на Харьковщине

Происшествия 20:48   06.05.2025
Оксана Якушко
16-летний парень ранен из-за авиаударов россиян по селу на Харьковщине

Авиаудары россиян вызвали пожары в селах Староверовка и Гусинка Купянского района, сообщает ГСЧС в Харьковской области.

Сегодня днем ​​россияне ударили КАБами по селам Староверовка и Гусинка Купянского района – произошли пожары. В результате удара по жилому сектору села Старовировка пострадал 16-летний парень. С взрывным ранением руки его госпитализировали.

В селах горели хозяйственное сооружение на площади 70 м2 и конструктивные элементы разрушенного здания тока на площади 300 м2.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 6 мая 2025 в 20:48;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авиаудары россиян вызвали пожары в селах Староверовка и Гусинка Купянского района, сообщает ГСЧС в Харьковской области.".