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Что повредили «Шахеды» в Харькове ночью во время атаки, рассказал Терехов

Происшествия 18:20   06.05.2025
Оксана Якушко
Что повредили «Шахеды» в Харькове ночью во время атаки, рассказал Терехов

Из 20 долетевших до города БпЛА три «Шахеда» не взорвались, отметил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Пострадали два человека. Повреждены 40 жилых объектов: 22 многоэтажки и 18 частных домов. Взрывной волной выбиты 920 окон – половину уже закрыли. В Шевченковском районе дрон не взорвался, но вызвал пожар на крыше дома. В Киевском районе больше всего пострадал малый бизнес. На рынке «Барабашово» уничтожены до сотни торговых точек – преимущественно с детскими игрушками и канцелярией. Руководство рынка пообещало предпринимателям новые места для торговли. Также разрушена гостиница и повреждена новостройка, которая, к счастью, еще не была заселена», – рассказал Терехов.

В Холодногорском районе коммунальщики почти закрыли контуры жилых домов. Завтра в школе рядом заработает мобильный ЦНАП, чтобы владельцы поврежденного жилья смогли оперативно подать заявления на компенсацию.

В Индустриальном районе есть незначительные разрушения в частных домах. Коммунальщики уже забили выбитые окна, сейчас обследуют крыши, сообщил мэр города.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 6 мая 2025 в 18:20;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из 20 долетевших до города БпЛА, три «Шахеда» не взорвались, отметил мэр Харькова Игорь Терехов.".