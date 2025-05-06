«Звезду» фейковых сюжетов РФ приговорили на Харьковщине (видео)
Приговор получил 63-летний житель Купянщины, занимавший руководящую должность в оккупационных органах власти.
По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, на сотрудничество с россиянами мужчина пошел в 2022 году во время оккупации части Харьковской области.
Установлено, что до полномасштабного вторжения фигурант работал в органах местного самоуправления Купянского района.
«С июня по сентябрь 2022 года мужчина добровольно занимал фейковую должность «и.о. помощника начальника Куриловского территориального отдела» в так называемой ВГА оккупантов в Купянском районе. Свою деятельность он проводил на территории села Лесная Стенка», – добавили в СБУ.
Отмечается, что фигурант принимал участие в постановочных сюжетах РФ, где благодарил оккупационные власти за возвращение школьной оргтехники, которую россияне отобрали у директора местного лицея. Эта директор отказалась сотрудничать с захватчиками и добровольно передавать врагу оргтехнику школы, за что была незаконно заключена.
«Также чиновник принимал участие в распределении гуманитарной и денежной помощи от государства-агрессора, выступал на празднике «1 сентября» с приветственной речью и вручал подарки, предоставленные оккупационными властями», — отметили правоохранители.
Мужчину задержали в начале 2023-го.
Суд признал его виновным в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УКУ). Ему назначили 5 лет тюрьмы, также фигуранту запретили на 10 лет занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Видео: Харьковская областная прокуратура
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: колаборант, коллаборант, приговор, СБУ, Харьковская областная прокуратура, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 6 мая 2025 в 16:24;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Приговор получил 63-летний житель Купянщины, занимавший руководящую должность в оккупационных органах власти.".