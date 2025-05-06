«Звезду» фейковых сюжетов РФ приговорили на Харьковщине (видео)

Приговор получил 63-летний житель Купянщины, занимавший руководящую должность в оккупационных органах власти.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, на сотрудничество с россиянами мужчина пошел в 2022 году во время оккупации части Харьковской области.

Установлено, что до полномасштабного вторжения фигурант работал в органах местного самоуправления Купянского района.

«С июня по сентябрь 2022 года мужчина добровольно занимал фейковую должность «и.о. помощника начальника Куриловского территориального отдела» в так называемой ВГА оккупантов в Купянском районе. Свою деятельность он проводил на территории села Лесная Стенка», – добавили в СБУ.

Отмечается, что фигурант принимал участие в постановочных сюжетах РФ, где благодарил оккупационные власти за возвращение школьной оргтехники, которую россияне отобрали у директора местного лицея. Эта директор отказалась сотрудничать с захватчиками и добровольно передавать врагу оргтехнику школы, за что была незаконно заключена.

«Также чиновник принимал участие в распределении гуманитарной и денежной помощи от государства-агрессора, выступал на празднике «1 сентября» с приветственной речью и вручал подарки, предоставленные оккупационными властями», — отметили правоохранители.

Мужчину задержали в начале 2023-го.

Суд признал его виновным в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УКУ). Ему назначили 5 лет тюрьмы, также фигуранту запретили на 10 лет занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Видео: Харьковская областная прокуратура