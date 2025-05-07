Девять раз штурмовал враг на Харьковщине, бои еще идут: Генштаб на 16:00

На Харьковском направлении с начала суток противник шесть раз начинал штурмы позиций украинских защитников вблизи населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора и Каменка. Продолжаются четыре боя, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении враг сегодня трижды штурмовал неподалеку от Глушковки и Новой Кругляковки.

В результате вражеских обстрелов пострадала Тимофеевка на Харьковщине.