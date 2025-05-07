Live
  • Ср 07.05.2025
  • Харьков  +12°С
  • USD 41.45
  • EUR 46.96

Девять раз штурмовал враг на Харьковщине, бои еще идут: Генштаб на 16:00

Фронт 16:49   07.05.2025
Виктория Яковенко
Девять раз штурмовал враг на Харьковщине, бои еще идут: Генштаб на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении с начала суток противник шесть раз начинал штурмы позиций украинских защитников вблизи населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора и Каменка. Продолжаются четыре боя, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении враг сегодня трижды штурмовал неподалеку от Глушковки и Новой Кругляковки.

В результате вражеских обстрелов пострадала Тимофеевка на Харьковщине.

Читайте также: Потерял ли враг интерес к Купянску: данные DeepState (видео)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Почему россияне атакуют рынок «Барабашово» в Харькове — мнение Терехова 📹
Почему россияне атакуют рынок «Барабашово» в Харькове — мнение Терехова 📹
07.05.2025, 09:36
В Харькове без света останутся несколько улиц на следующей неделе: адреса
В Харькове без света останутся несколько улиц на следующей неделе: адреса
07.05.2025, 15:26
Новости Харькова – главное за 7 мая: фронт, удар Искандера, приговор «кроту»
Новости Харькова – главное за 7 мая: фронт, удар Искандера, приговор «кроту»
07.05.2025, 16:52
Потерял ли враг интерес к Купянску: данные DeepState (видео)
Потерял ли враг интерес к Купянску: данные DeepState (видео)
07.05.2025, 13:48
В Холодногорском районе Харькова мужчину забили лопатой и сбросили из окна
В Холодногорском районе Харькова мужчину забили лопатой и сбросили из окна
07.05.2025, 10:48
Огонь уничтожил более 133 га: два пожара в лесах Харьковщины потушили
Огонь уничтожил более 133 га: два пожара в лесах Харьковщины потушили
07.05.2025, 17:42

Новости по теме:

16:49
ГШ: враг атаковал возле Волчанска, на Купянском направлении идет два боя
09:20
Авиаудары по Харьковщине: в Боровой погибший, в Купянске — четыре пострадавшие
17:33
Рекордные обстрелы Харькова и как Трамп испортил праздник Путину – обзор
08:08
Авиаудары и 12 атак: утренние данные Генштаба о Харьковщине
07:03
«Сарай» приварили на танк: что придумали россияне на Купянском направлении

Вы читали новость: «Девять раз штурмовал враг на Харьковщине, бои еще идут: Генштаб на 16:00»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 7 мая 2025 в 16:49;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении с начала суток противник шесть раз начинал штурмы позиций украинских защитников вблизи населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора и Каменка. ".