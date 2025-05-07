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Тактика совершенно разная — Синегубов о налетах «Шахедов» на Харьков и область

Происшествия 18:47   07.05.2025
Оксана Горун
Тактика совершенно разная — Синегубов о налетах «Шахедов» на Харьков и область

Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона рассказал, как российские террористы чередуют удары по Харькову с налетами на область и зачем.

«Действительно, тактика совершенно разная. Враг выбирает или массированную атаку по городу Харькову. И эта атака длится от 40 минут до полутора часов, например, и за это время мы имеем 20 или 30 «Шахедов». Или, как этой ночью: цели совершенно разные по разным районам, по разным населенным пунктам. И эта атака продолжалась почти всю ночь. Конечно, враг, выбирая такую ​​тактику, пытается по максимуму обойти наши силы ПВО и сделать как можно более сложной работу для наших Вооруженных сил по уничтожению вражеских беспилотников», — пояснил Синегубов.

Он отметил, что  минувшей ночью в небе Харьковской области фиксировали 19 «Шахедов». Часть сбила ПВО. Накануне 20 «Шахедов» ударили по Харькову, повредив, в том числе рынок «Барабашово».

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

«Более 20 павильонов были уничтожены полностью, более 90 — повреждены. Очень больно, что товар, материальные ценности были уничтожены. Это бизнес. Для наших людей, которые вели там предпринимательскую деятельность, пытались выжить это болезненная потеря. И страдает исключительно гражданская инфраструктура. И именно в таких условиях бизнес вынужден выживать в Харькове и области», — отметил начальник ХОВА.

Кроме БпЛА, по его информации за эти сутки по области нанесли удары семью КАБами (пострадали пять населенных пунктов в трех районах). Особенно сильно досталось Купянску. По Великому Бурлуку прилетел «Искандер».

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«Это центральная часть города, где никаких ни предприятий, ни критической инфраструктуры не находилось. Пострадали и админздания, и жилые дома. Пострадавших, к счастью, от такого удара нет. Однако это свидетельствует о том, что враг выбирает себе целью именно гражданское население», — подчеркнул Синегубов.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 7 мая 2025 в 18:47;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона рассказал, как российские террористы чередуют удары по Харькову с налетами на область и зачем".