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В Харькове за год выросли цены на рассаду: что и за сколько можно купить

Общество 13:10   07.05.2025
Виктория Яковенко
В Харькове за год выросли цены на рассаду: что и за сколько можно купить

О широком ассортименте рассады цветов и овощных культур в специализированных магазинах и рынках Харькова сообщают в горсовете.

По данным мэрии, цены на рассаду томатов, сладкого перца и баклажанов составляют от 40 грн/10 шт., капусты — от 35 грн/10 шт., огурцов — от 20 грн/шт., перца острого — от 10 грн/шт.

Саженцы однолетних цветов (петунии, чернобривцы, виолы, маргаритки) стоят от 10 грн/шт., роз – от 100 грн/шт., гортензий – от 150 грн/шт., гибискусов – от 150 грн/шт., лаванды – от 70 грн/шт.

«По сравнению с маем 2024 года цены на рассаду выросли в среднем на 10%», — отметили в департаменте административных услуг и потребительского рынка ХГС.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 мая 2025 в 13:10;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О широком ассортименте рассады цветов и овощных культур в специализированных магазинах и рынках Харькова сообщают в горсовете.".