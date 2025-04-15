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Одеться в Харькове и области стало дороже. Что еще выросло в цене за месяц

Общество 15:27   15.04.2025
Виктория Яковенко
Одеться в Харькове и области стало дороже. Что еще выросло в цене за месяц Фото: ГУ статистики в Харьковской области

Главное управление статистики в Харьковской области сообщило данные о потребительских ценах в марте по сравнению с февралем и началом года.

«Потребительские цены в Харьковской области в марте по сравнению с февралем выросли на 2,2%, с начала года – на 3,9% (по Украине по сравнению с февралем выросли на 1,5%, с начала года – на 3,5%)», – проинформировали специалисты.

Сообщается, что в регионе значительно выросли цены на одежду и обувь (на 21,6%). Также подорожали яйца (на 20,7%). Прибавили в цене фрукты (на 6,5%), а также алкоголь и сигареты (на 3,3%) и железнодорожный транспорт (на 5,4%). Кроме того, подорожали мясо, безалкогольные напитки и услуги по здравоохранению.

При этом подешевели макаронные изделия (на 2,1%). Снизились цены на овощи (на 1%), топливо (на 0,8%) и творог (на 0,4%).

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 апреля 2025 в 15:27;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главное управление статистики в Харьковской области сообщило данные о потребительских ценах в марте по сравнению с февралем и началом года.".