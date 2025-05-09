Где атаковала РФ 9 мая на Харьковщине: данные Генштаба на 16:00

На Харьковском направлении украинские защитники отбивают две атаки врага в районе Волчанска, бои сейчас продолжаются, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении противник активных наступательных действий не проводил.

На Лиманском направлении армия РФ атаковала девять раз вблизи населенных пунктов Липовое, Грековка, Новый Мир (Харьковская область), Зеленая Долина. Сейчас продолжается один бой.

«В целом, с начала суток уже зафиксировано 80 боевых столкновений», — отметили в Генштабе.