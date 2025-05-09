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Где атаковала РФ 9 мая на Харьковщине: данные Генштаба на 16:00

Фронт 16:48   09.05.2025
Виктория Яковенко
Где атаковала РФ 9 мая на Харьковщине: данные Генштаба на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении украинские защитники отбивают две атаки врага в районе Волчанска, бои сейчас продолжаются, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении противник активных наступательных действий не проводил.

На Лиманском направлении армия РФ атаковала девять раз вблизи населенных пунктов Липовое, Грековка, Новый Мир (Харьковская область), Зеленая Долина. Сейчас продолжается один бой.

«В целом, с начала суток уже зафиксировано 80 боевых столкновений», — отметили в Генштабе.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 мая 2025 в 16:48;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении украинские защитники отбивают две атаки врага в районе Волчанска, бои сейчас продолжаются, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".