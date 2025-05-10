9 мая российские войска весь день штурмовали Волчанск: данные Генштаба

Во время путинского парада и якобы «перемирия» боевые действия на территории Харьковской области не утихали. Об этом свидетельствует сводке Генштаба ВСУ на 08:00 10 мая.

«На Харьковском направлении агрессор шесть раз штурмовал позиции наших защитников в районе Волчанска. На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Загрызово и Новой Кругляковки», — проинформировал Генштаб.

В целом за сутки на территории Украины было 196 боев. Силы обороны поразили семь районов сосредоточения оккупантов и их техники, пункт управления БпЛА, три артсистемы и две другие важные цели.

Генштаб обновил данные о потерях ВС РФ.