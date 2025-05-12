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Нужны отрицательные группы крови: харьковчан просят стать донорами

Общество 12:35   12.05.2025
Виктория Яковенко
Нужны отрицательные группы крови: харьковчан просят стать донорами

Срочно требуется донорская кровь 1-, 2-, 3-, 4-, сообщается на странице Харьковского областного центра службы крови в Facebook.

«Дефицит крови в Центре равен дефициту крови в госпиталях и на фронте. Сдайте, пожалуйста, кровь», – призвали в Центре.

Центр крови в Харькове находится на улице Клочковской, 366. Он работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00, в субботу – с 8:00 до 13:00. Еще один центр – в ТРЦ Никольский (-1 этаж) – открыт во вторник, четверг и субботу с 9:00 до 14:00.

Предварительно записываться не нужно, однако при себе должен быть паспорт или электронный документ в «Дії». В центре бесплатно определяют группу крови, поэтому предварительные анализы делать не нужно. Подробности по телефону +38 095 570 47 66.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 мая 2025 в 12:35;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Срочно требуется донорская кровь 1-, 2-, 3-, 4-, сообщается на странице Харьковского областного центра службы крови в Facebook.".