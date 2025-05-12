«Очень просто» — офицер ВСУ рассказал, что не так у РФ с плацдармом на Осколе
Спикер ОСГВ «Хортица» ВСУ майор Виктор Трегубов пояснил, почему врагу не удается расширить плацдарм, на захват которого потратили столько времени и сил.
«Очень просто. Они пролезли за реку, когда она была замерзшая. Когда они могли это делать по льду. Но они не могут эффективно поставлять за реку, когда там уже нет льда, снаряды, эффективно снабжать горючим. Поэтому та группировка, которая у них сейчас за рекой, она несостоятельна для активных штурмовых действий. А они бы хотели, чтобы она была состоятельна и поддержала атаку в сторону Купянска — просто с другого направления. И вот для этого им нужно либо построить что-то вроде дамбы, либо бросить эффективную понтонную переправу, которая продержалась бы некоторое время. Этого не происходит. На это они сейчас не способны, потому что по ним сразу наносится огневое поражение», — рассказал Трегубов.
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Он также подтвердил слова многих побратимов о том, что «на земле» ни одно из объявленных Путиным перемирий не ощущалось. На Донбассе интенсивность боевых действий не спадает ни днем, ни ночью.
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«Если она где-то во время объявленных перемирий иногда может немного проседать на отдельных направлениях – там, где россияне все равно хотели перегруппироваться, а не атаковать. Это у нас обычно северные направления, Харьковское, например, бывало и такое», — пояснил спикер ОСГВ «Хортица»
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, наступ, наступление, новости Харькова, оскол, плацдарм, река Оскол, хортица;
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- • Дата публикации материала: 12 мая 2025 в 11:13;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер ОСГВ «Хортица» ВСУ майор Виктор Трегубов пояснил, почему врагу не удается расширить плацдарм, на захват которого потратили столько времени и сил".