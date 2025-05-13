Авиаудар по Двуречной и бои на Харьковщине: сводка Генштаба

Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 13 мая проинформировал об атаках врага на Харьковском и Купянском направлениях, а также — попытке прорваться в сторону села на Харьковщине — на Лиманском.

«На Харьковском направлении наши войска отразили семь атак противника в районах Волчанска и Красного Первого. На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника вблизи Песчаного, Глушковки и Новоосиново», — сообщили в Генштабе.

На Лиманском направлении армия РФ пыталась продвинуться в сторону Ольговки — села в Харьковской области.

Также ГШ проинформировал, что россияне нанесли авиационный удар по району Двуречной.

В целом на фронте в Украине за сутки было 166 боев.

«Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава и техники, три артиллерийских средства, два узла связи и еще три других важных объекта российских захватчиков», — отметили в сводке.

Генштаб обновил данные о потерях врага.