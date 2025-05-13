Авиаудар по Двуречной и бои на Харьковщине: сводка Генштаба
Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 13 мая проинформировал об атаках врага на Харьковском и Купянском направлениях, а также — попытке прорваться в сторону села на Харьковщине — на Лиманском.
«На Харьковском направлении наши войска отразили семь атак противника в районах Волчанска и Красного Первого. На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника вблизи Песчаного, Глушковки и Новоосиново», — сообщили в Генштабе.
На Лиманском направлении армия РФ пыталась продвинуться в сторону Ольговки — села в Харьковской области.
Также ГШ проинформировал, что россияне нанесли авиационный удар по району Двуречной.
В целом на фронте в Украине за сутки было 166 боев.
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«Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава и техники, три артиллерийских средства, два узла связи и еще три других важных объекта российских захватчиков», — отметили в сводке.
Генштаб обновил данные о потерях врага.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, генштаб, двуречная, купянское направление, наступ, наступление, обстрелы, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 13 мая 2025 в 08:14;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 13 мая проинформировал об атаках врага на Харьковском и Купянском направлениях, а также попытке прорваться в сторону села на Харьковщине на Лиманском".