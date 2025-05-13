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По одной атаке россиян было на Харьковском и Купянском направлениях — Генштаб

Фронт 17:18   13.05.2025
Елена Нагорная
По одной атаке россиян было на Харьковском и Купянском направлениях — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

По одной атаке провели российские военные с начала суток на Харьковском и Купянском направлениях, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Харьковском направлении противник пытался продвинуться к позициям защитников в районе Волчанска. Также от артобстрела пострадало приграничное село Лемищина Золочевской громады.

На Купянском направлении россияне штурмовали вблизи Песчаного.

На Лиманском направлении украинские подразделения отбили 11 атак в районах ряда населенных пунктов, среди которых Ольговка на Харьковщине. Три атаки на направлении продолжаются.

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Напомним, утром 13 мая Генштаб ВСУ информировал, что за минувшие сутки на Харьковском направлении защитники отразили семь атак противника в районах Волчанска и Красного Первого, на Купянском — пять атак.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 13 мая 2025 в 17:18;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По одной атаке провели российские военные с начала суток на Харьковском и Купянском направлениях, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".