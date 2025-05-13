По одной атаке россиян было на Харьковском и Купянском направлениях — Генштаб
По одной атаке провели российские военные с начала суток на Харьковском и Купянском направлениях, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
На Харьковском направлении противник пытался продвинуться к позициям защитников в районе Волчанска. Также от артобстрела пострадало приграничное село Лемищина Золочевской громады.
На Купянском направлении россияне штурмовали вблизи Песчаного.
На Лиманском направлении украинские подразделения отбили 11 атак в районах ряда населенных пунктов, среди которых Ольговка на Харьковщине. Три атаки на направлении продолжаются.
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Напомним, утром 13 мая Генштаб ВСУ информировал, что за минувшие сутки на Харьковском направлении защитники отразили семь атак противника в районах Волчанска и Красного Первого, на Купянском — пять атак.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, купянское направление, новости Харькова, фронт;
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- • Дата публикации материала: 13 мая 2025 в 17:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По одной атаке провели российские военные с начала суток на Харьковском и Купянском направлениях, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".