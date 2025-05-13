По одной атаке россиян было на Харьковском и Купянском направлениях — Генштаб

По одной атаке провели российские военные с начала суток на Харьковском и Купянском направлениях, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Харьковском направлении противник пытался продвинуться к позициям защитников в районе Волчанска. Также от артобстрела пострадало приграничное село Лемищина Золочевской громады.

На Купянском направлении россияне штурмовали вблизи Песчаного.

На Лиманском направлении украинские подразделения отбили 11 атак в районах ряда населенных пунктов, среди которых Ольговка на Харьковщине. Три атаки на направлении продолжаются.

Напомним, утром 13 мая Генштаб ВСУ информировал, что за минувшие сутки на Харьковском направлении защитники отразили семь атак противника в районах Волчанска и Красного Первого, на Купянском — пять атак.