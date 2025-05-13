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Покушение на убийство в Харькове: женщина порезала ножом собственную мать

Происшествия 19:07   13.05.2025
Елена Нагорная
Покушение на убийство в Харькове: женщина порезала ножом собственную мать

Правоохранители сообщили о подозрении в покушении на умышленное убийство (ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 УКУ) 52-летней харьковчанке. По версии следствия, она едва не зарезала собственную 73-летнюю мать.

Уже на месте происшествия правоохранители установили, что в ходе конфликта женщина сначала накинулась на мать с кулаками, а затем схватила нож и попыталась нанести несколько ударов, информирует ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Пожилая женщина сначала отбивалась от ударов дочери подручными предметами, а затем схватила подушку и защищала голову. Получив ранения, мать выбежала из квартиры за помощью. Врачи диагностировали у нее резаные раны щеки и теменной области головы.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 13 мая 2025 в 19:07;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении в покушении на умышленное убийство 52-летней харьковчанке. По версии следствия, она едва не зарезала собственную 73-летнюю мать.".