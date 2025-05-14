Фрукты, мясо и рыба подорожали на Харьковщине – облстат
Фото: ГУ статистики в Харьковской области
Главное управление статистики в Харьковской области сообщило данные о потребительских ценах в апреле по сравнению с мартом и началом года.
По данным специалистов, потребительские цены в регионе в апреле по сравнению с мартом выросли на 0,6%, с началом года – на 4,6%.
Отмечается, что на Харьковщине больше выросла цена на фрукты (на 8,7%). Также подорожало мясо (на 5,2%). Прибавили в цене рыба (на 4,6%), а также сахар (на 2,2%). Кроме того, подорожали безалкогольные напитки, овощи, растительное масло, яйца и масло.
При этом подешевело топливо (на 2,2%). Снизились цены на медицинские товары (на 2,1%), молоко (на 1,6%) и одежду (на 1,5%).
Читайте также: В Харькове за год выросли цены на рассаду: что и за сколько можно купить
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: мясо, подорожали, фрукты, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Фрукты, мясо и рыба подорожали на Харьковщине – облстат»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 мая 2025 в 15:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главное управление статистики в Харьковской области сообщило данные о потребительских ценах в апреле по сравнению с мартом и началом года.".