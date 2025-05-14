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Фрукты, мясо и рыба подорожали на Харьковщине – облстат

Общество 15:18   14.05.2025
Виктория Яковенко
Фрукты, мясо и рыба подорожали на Харьковщине – облстат Фото: ГУ статистики в Харьковской области

Главное управление статистики в Харьковской области сообщило данные о потребительских ценах в апреле по сравнению с мартом и началом года.

По данным специалистов, потребительские цены в регионе в апреле по сравнению с мартом выросли на 0,6%, с началом года – на 4,6%.

Отмечается, что на Харьковщине больше выросла цена на фрукты (на 8,7%). Также подорожало мясо (на 5,2%). Прибавили в цене рыба (на 4,6%), а также сахар (на 2,2%). Кроме того, подорожали безалкогольные напитки, овощи, растительное масло, яйца и масло.

При этом подешевело топливо (на 2,2%). Снизились цены на медицинские товары (на 2,1%), молоко (на 1,6%) и одежду (на 1,5%).

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 мая 2025 в 15:18;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Главное управление статистики в Харьковской области сообщило данные о потребительских ценах в апреле по сравнению с мартом и началом года.".