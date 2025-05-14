Фрукты, мясо и рыба подорожали на Харьковщине – облстат

Главное управление статистики в Харьковской области сообщило данные о потребительских ценах в апреле по сравнению с мартом и началом года.

По данным специалистов, потребительские цены в регионе в апреле по сравнению с мартом выросли на 0,6%, с началом года – на 4,6%.

Отмечается, что на Харьковщине больше выросла цена на фрукты (на 8,7%). Также подорожало мясо (на 5,2%). Прибавили в цене рыба (на 4,6%), а также сахар (на 2,2%). Кроме того, подорожали безалкогольные напитки, овощи, растительное масло, яйца и масло.

При этом подешевело топливо (на 2,2%). Снизились цены на медицинские товары (на 2,1%), молоко (на 1,6%) и одежду (на 1,5%).