Мужчина погиб из-за авиаудара по Купянску утром (фото)

14 мая около 10:30 армия РФ, предварительно ФАБ-1500 из УМПК, ударила по частному жилищному сектору в городе Купянск на Харьковщине.

В результате атаки погиб 63-летний мужчина, сообщили в Харьковской областной прокуратуре. В момент обстрела он находился во дворе.

Следователи начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).