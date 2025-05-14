Мужчина погиб из-за авиаудара по Купянску утром (фото)
Фото: Харьковская областная прокуратура
14 мая около 10:30 армия РФ, предварительно ФАБ-1500 из УМПК, ударила по частному жилищному сектору в городе Купянск на Харьковщине.
В результате атаки погиб 63-летний мужчина, сообщили в Харьковской областной прокуратуре. В момент обстрела он находился во дворе.
Следователи начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, купянск, погиб, Харьковская областная прокуратура, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 14 мая 2025 в 14:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "14 мая около 10:30 армия РФ, предварительно ФАБ-1500 из УМПК, ударила по частному жилищному сектору в городе Купянск на Харьковщине.".