На Харьковщине идут бои: данные Генштаба на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
С начала суток украинские воины отбили атаку врага на Харьковском направлении в районе Волчанска, еще один бой продолжается, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
Штурм отбивают СОУ и на Купянском направлении вблизи Глушковки.
На Лиманском направлении армия РФ совершила 16 атак вблизи Новой Кругляковки (Харьковская область), Лозовой (Харьковская область), Новоегоровки, Грековки, Колодязей, Ямполевки и в направлении Григоровки. Два штурма еще продолжаются.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, война, Генштаб ВСУ, зведення, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 14 мая 2025 в 16:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала суток украинские воины отбили атаку врага на Харьковском направлении в районе Волчанска, еще один бой продолжается, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".