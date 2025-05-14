На Харьковщине идут бои: данные Генштаба на 16:00

С начала суток украинские воины отбили атаку врага на Харьковском направлении в районе Волчанска, еще один бой продолжается, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

Штурм отбивают СОУ и на Купянском направлении вблизи Глушковки.

На Лиманском направлении армия РФ совершила 16 атак вблизи Новой Кругляковки (Харьковская область), Лозовой (Харьковская область), Новоегоровки, Грековки, Колодязей, Ямполевки и в направлении Григоровки. Два штурма еще продолжаются.