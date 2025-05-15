Где штурмовали россияне 15 мая: данные Генштаба ВСУ на 16:00

Пять атак врага отбили украинские подразделения на Харьковском направлении, в районах Волчанска, Глубокого и в сторону Высокой Яруги и Кудеевки, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении СОУ отбивают два штурма в сторону Песчаного и в районе Кругляковки.

На Лиманском направлении армия РФ совершила восемь атак вблизи Редкодуба, Колодцев и в направлениях Новоплатоновки (Харьковская область), Нового Мира (Харьковская область) и Зеленой Долины. Две атаки еще продолжаются.