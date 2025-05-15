Где штурмовали россияне 15 мая: данные Генштаба ВСУ на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
Пять атак врага отбили украинские подразделения на Харьковском направлении, в районах Волчанска, Глубокого и в сторону Высокой Яруги и Кудеевки, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Купянском направлении СОУ отбивают два штурма в сторону Песчаного и в районе Кругляковки.
На Лиманском направлении армия РФ совершила восемь атак вблизи Редкодуба, Колодцев и в направлениях Новоплатоновки (Харьковская область), Нового Мира (Харьковская область) и Зеленой Долины. Две атаки еще продолжаются.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, война, Генштаб ВСУ, зведення, купянское направление, Харьковское напраление;
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- • Дата публикации материала: 15 мая 2025 в 16:49;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пять атак врага отбили украинские подразделения на Харьковском направлении, в районах Волчанска, Глубокого и в сторону Высокой Яруги и Кудеевки.".