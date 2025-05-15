Live
  • Чт 15.05.2025
  • Харьков  +16°С
  • USD 41.54
  • EUR 46.59

Где штурмовали россияне 15 мая: данные Генштаба ВСУ на 16:00

Фронт 16:49   15.05.2025
Виктория Яковенко
Где штурмовали россияне 15 мая: данные Генштаба ВСУ на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

Пять атак врага отбили украинские подразделения на Харьковском направлении, в районах Волчанска, Глубокого и в сторону Высокой Яруги и Кудеевки, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении СОУ отбивают два штурма в сторону Песчаного и в районе Кругляковки.

На Лиманском направлении армия РФ совершила восемь атак вблизи Редкодуба, Колодцев и в направлениях Новоплатоновки (Харьковская область), Нового Мира (Харьковская область) и Зеленой Долины. Две атаки еще продолжаются.

Читайте также: Россияне если не врут, то манипулируют — ОТГ «Харьков» о возможных переговорах

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное за 15 мая: День вышиванки, ситуация на фронте
Новости Харькова — главное за 15 мая: День вышиванки, ситуация на фронте
15.05.2025, 16:52
На НМТ в Харьков едут из других регионов и из-за границы – Сидоренко
На НМТ в Харьков едут из других регионов и из-за границы – Сидоренко
15.05.2025, 07:25
Питьевая вода бесплатно: под Харьковом открывают фильтрационную станцию
Питьевая вода бесплатно: под Харьковом открывают фильтрационную станцию
15.05.2025, 08:30
Одна из громад Харьковщины больше не в списке зон боевых действий: что теперь
Одна из громад Харьковщины больше не в списке зон боевых действий: что теперь
15.05.2025, 15:24
«Одежда свободных и гордых»: как службы Харькова празднуют День вышиванки 📷
«Одежда свободных и гордых»: как службы Харькова празднуют День вышиванки 📷
15.05.2025, 12:35
Сортировку мусора как в Швеции введут в громаде на Харьковщине – Зеленский
Сортировку мусора как в Швеции введут в громаде на Харьковщине – Зеленский
15.05.2025, 17:52

Новости по теме:

16:48
На Харьковщине идут бои: данные Генштаба на 16:00
16:48
Где атаковала РФ 9 мая на Харьковщине: данные Генштаба на 16:00
16:54
Пять атак было на Харьковщине в день «перемирия»: данные ГШ
16:49
Девять раз штурмовал враг на Харьковщине, бои еще идут: Генштаб на 16:00
16:49
ГШ: враг атаковал возле Волчанска, на Купянском направлении идет два боя

Вы читали новость: «Где штурмовали россияне 15 мая: данные Генштаба ВСУ на 16:00»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 15 мая 2025 в 16:49;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пять атак врага отбили украинские подразделения на Харьковском направлении, в районах Волчанска, Глубокого и в сторону Высокой Яруги и Кудеевки.".