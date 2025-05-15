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Цены: что дешевеет в Харькове, сообщила мэрия

Харьков 10:28   15.05.2025
Оксана Горун
Цены: что дешевеет в Харькове, сообщила мэрия

Департамент административных услуг и потребительского рынка промониторил цены и сообщил об изменениях в середине мая сравнительно с началом апреля.

«В торговых заведениях и на рынках Харькова продолжают снижаться цены на сезонные овощи», — констатировала пресс-служба Харьковского горсовета.

Лидеры снижения цен — главные компоненты весенних салатов: огурцы (подешевели на 45%) и редис (на 50%). Также специалисты отметили, что подешевели: помидоры – на 10%, молодая капуста – на 22%.

На данный момент цены следующие:

🥒свежие огурцы — от 70 до 100 грн/кг;

🍅 помидоры красные – от 80 до 120 грн/кг;

🥬 капуста ранняя – от 50 до 75 грн/кг;

🍠 редис – от 45 до 60 грн/кг;

🥔 молодой картофель — от 100 грн/кг;

🥒 кабачки (от 70 грн/кг);

🥦спаржа (от 180 грн/кг);

🍓 клубника (от 230 грн/кг).

«По сравнению с маем прошлого года, цены на ранние овощи и ягоды выросли в среднем на 20-50%», — отметили в мэрии.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 15 мая 2025 в 10:28;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Департамент административных услуг и потребительского рынка промониторил цены и сообщил об изменениях в середине мая сравнительно с началом апреля".