Live
  • Пт 16.05.2025
  • Харьков  +19°С
  • USD 41.47
  • EUR 46.38

На Харьковском направлении идет атака россиян: Генштаб на 16:00

Фронт 16:49   16.05.2025
Виктория Яковенко
На Харьковском направлении идет атака россиян: Генштаб на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны отбили два штурма противника вблизи населенного пункта Волчанск на Харьковском направлении, продолжается еще одна атака врага, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении оккупанты дважды пытались прорвать украинскую оборону в сторону Колесниковки и Новоосиново.

На Лиманском направлении армия РФ совершила четыре атаки в районах ряда населенных пунктов, среди которых Ольговка на Харьковщине. Один бой на направлении продолжается до сих пор.

Читайте также: «Мясной штурм» под Липцами 15 мая: как останавливали наступление, есть видео

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Как в Харькове создают пустыни и разводят амброзию, рассказал биолог
Как в Харькове создают пустыни и разводят амброзию, рассказал биолог
16.05.2025, 10:09
9-летний ребенок с Салтовки заявил в полицию на отца: что произошло
9-летний ребенок с Салтовки заявил в полицию на отца: что произошло
16.05.2025, 12:07
Новости Харькова — главное за 16 мая: что под Липцами, нашли нарколаборатории
Новости Харькова — главное за 16 мая: что под Липцами, нашли нарколаборатории
16.05.2025, 15:46
На НМТ в Харьков едут из других регионов и из-за границы – Сидоренко
На НМТ в Харьков едут из других регионов и из-за границы – Сидоренко
15.05.2025, 07:25
На Салтовке у мужчины возле подъезда украли большую сумму денег – полиция
На Салтовке у мужчины возле подъезда украли большую сумму денег – полиция
16.05.2025, 16:22
На Харьковском направлении идет атака россиян: Генштаб на 16:00
На Харьковском направлении идет атака россиян: Генштаб на 16:00
16.05.2025, 16:49

Новости по теме:

16:49
Где штурмовали россияне 15 мая: данные Генштаба ВСУ на 16:00
16:48
На Харьковщине идут бои: данные Генштаба на 16:00
16:48
Где атаковала РФ 9 мая на Харьковщине: данные Генштаба на 16:00
16:54
Пять атак было на Харьковщине в день «перемирия»: данные ГШ
16:49
Девять раз штурмовал враг на Харьковщине, бои еще идут: Генштаб на 16:00

Вы читали новость: «На Харьковском направлении идет атака россиян: Генштаб на 16:00»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 16 мая 2025 в 16:49;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Силы обороны отбили два штурма противника вблизи населенного пункта Волчанск на Харьковском направлении, продолжается еще одна атака врага.".