На Харьковском направлении идет атака россиян: Генштаб на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
Силы обороны отбили два штурма противника вблизи населенного пункта Волчанск на Харьковском направлении, продолжается еще одна атака врага, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Купянском направлении оккупанты дважды пытались прорвать украинскую оборону в сторону Колесниковки и Новоосиново.
На Лиманском направлении армия РФ совершила четыре атаки в районах ряда населенных пунктов, среди которых Ольговка на Харьковщине. Один бой на направлении продолжается до сих пор.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, война, Генштаб ВСУ, зведення, купянское направление, фронт, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 16 мая 2025 в 16:49;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Силы обороны отбили два штурма противника вблизи населенного пункта Волчанск на Харьковском направлении, продолжается еще одна атака врага.".