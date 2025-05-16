На Харьковском направлении идет атака россиян: Генштаб на 16:00

Силы обороны отбили два штурма противника вблизи населенного пункта Волчанск на Харьковском направлении, продолжается еще одна атака врага, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении оккупанты дважды пытались прорвать украинскую оборону в сторону Колесниковки и Новоосиново.

На Лиманском направлении армия РФ совершила четыре атаки в районах ряда населенных пунктов, среди которых Ольговка на Харьковщине. Один бой на направлении продолжается до сих пор.