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Противник наступал вблизи Глубокого — Генштаб

Фронт 08:16   16.05.2025
Оксана Горун
Противник наступал вблизи Глубокого — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в утренней сводке 16 мая проинформировал о шести атаках оккупантов на Харьковском направлении, еще четыре было на Купянском.

«На Харьковском направлении противник шесть раз проводил наступательные действия вблизи населенных пунктов Волчанск, Глубокое и в сторону Высокой Яруги, Долгенького и Кудиевки. На Купянском направлении произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Песчаного и в районах Загрызово и Кругляковки», — перечислили в Генштабе.

Также россияне атаковали 16 раз на соседнем с Харьковщиной Лиманском направлении. Там враг, частности, пытался прорваться в сторону сел Ольговка и Новый Мир в Харьковской области.

В целом на фронте в Украине зафиксировали 165 боев.

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«За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и еще одну важную цель российских захватчиков», — проинформировал ГШ.

Генштаб обновил данные о потерях врага.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 16 мая 2025 в 08:16;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке 16 мая проинформировал о шести атаках оккупантов на Харьковском направлении, еще четыре было на Купянском".