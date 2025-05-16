Противник наступал вблизи Глубокого — Генштаб
Генштаб ВСУ в утренней сводке 16 мая проинформировал о шести атаках оккупантов на Харьковском направлении, еще четыре было на Купянском.
«На Харьковском направлении противник шесть раз проводил наступательные действия вблизи населенных пунктов Волчанск, Глубокое и в сторону Высокой Яруги, Долгенького и Кудиевки. На Купянском направлении произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Песчаного и в районах Загрызово и Кругляковки», — перечислили в Генштабе.
Также россияне атаковали 16 раз на соседнем с Харьковщиной Лиманском направлении. Там враг, частности, пытался прорваться в сторону сел Ольговка и Новый Мир в Харьковской области.
В целом на фронте в Украине зафиксировали 165 боев.
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«За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и еще одну важную цель российских захватчиков», — проинформировал ГШ.
Генштаб обновил данные о потерях врага.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, купянское направление, наступ, наступление, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 16 мая 2025 в 08:16;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке 16 мая проинформировал о шести атаках оккупантов на Харьковском направлении, еще четыре было на Купянском".