Противник наступал вблизи Глубокого — Генштаб

Генштаб ВСУ в утренней сводке 16 мая проинформировал о шести атаках оккупантов на Харьковском направлении, еще четыре было на Купянском.

«На Харьковском направлении противник шесть раз проводил наступательные действия вблизи населенных пунктов Волчанск, Глубокое и в сторону Высокой Яруги, Долгенького и Кудиевки. На Купянском направлении произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в сторону Песчаного и в районах Загрызово и Кругляковки», — перечислили в Генштабе.

Также россияне атаковали 16 раз на соседнем с Харьковщиной Лиманском направлении. Там враг, частности, пытался прорваться в сторону сел Ольговка и Новый Мир в Харьковской области.

В целом на фронте в Украине зафиксировали 165 боев.

«За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и еще одну важную цель российских захватчиков», — проинформировал ГШ.

Генштаб обновил данные о потерях врага.