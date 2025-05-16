Live
  • Пт 16.05.2025
  • Харьков  +20°С
  • USD 41.47
  • EUR 46.38

«Разработали варианты на всякий случай» — Терехов о ситуации со светом

Общество 14:41   16.05.2025
Виктория Яковенко
«Разработали варианты на всякий случай» — Терехов о ситуации со светом Фото: АО «Харьковоблэнерго»/Telegram

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил о последствиях попадания БпЛА типа «Молния» в энергетический объект 13 мая.

«Во вторник было два попадания БпЛА типа «Молния» в энергетический объект, расположенный в Холодногорском районе. Были определенные разрушения, но я благодарю наших энергетиков, которые очень оперативно отреагировали. Только сегодня мы завершили восстановительные работы по энергетическим системам, которые были повреждены», — отметил мэр.

Терехов также рассказал о ситуации в городе с энергетикой в ​​целом.

«Мы сегодня используем централизованную сеть, но мы делаем вариант, чтобы были независимые источники энергоснабжения. Мы работаем над созданием «энергетического острова». Шаг за шагом мы двигаемся к нашей цели. Кроме того, наши основные больницы оснащены генераторами, кроме этого мы уже начали использовать солнечную энергию, и это для нас очень важно. Мы разработали все варианты на всякий случай, если будет прямое попадание в энергетическую систему», – подчеркнул мэр.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, два попадания БпЛА «Молния» зафиксировали в Холодногорском районе Харькова днем 13 мая. Обошлось без пострадавших. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российский БпЛА попал в энергообъект.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
9-летний ребенок с Салтовки заявил в полицию на отца: что произошло
9-летний ребенок с Салтовки заявил в полицию на отца: что произошло
16.05.2025, 12:07
В ВСУ нашли «крота», он хотел «залечь на дно» в Харькове – СБУ
В ВСУ нашли «крота», он хотел «залечь на дно» в Харькове – СБУ
16.05.2025, 13:00
Как в Харькове создают пустыни и разводят амброзию, рассказал биолог
Как в Харькове создают пустыни и разводят амброзию, рассказал биолог
16.05.2025, 10:09
Застолье в грузовике на «Барабашово» обернулось для мужчины приговором
Застолье в грузовике на «Барабашово» обернулось для мужчины приговором
16.05.2025, 14:22
Новости Харькова — главное за 16 мая: ситуация под Липцами, удар по Купянску
Новости Харькова — главное за 16 мая: ситуация под Липцами, удар по Купянску
16.05.2025, 13:03
Хватает ли Харькову рабочих рук, сообщил Терехов (видео)
Хватает ли Харькову рабочих рук, сообщил Терехов (видео)
16.05.2025, 15:02

Новости по теме:

08:51
Полуночный «прилет» по Валкам: россияне ударили «Ланцетом» — прокуратура
08:33
БпЛА ночью ударил по частному домовладению на Харьковщине, есть пострадавшие
18:20
Что повредили «Шахеды» в Харькове ночью во время атаки, рассказал Терехов
23:29
Серия взрывов в Харькове, город под атакой российских БпЛА (обновляется)
08:21
БпЛА ударил у дома в тыловом районе на Харьковщине: пострадала женщина

Вы читали новость: ««Разработали варианты на всякий случай» — Терехов о ситуации со светом»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 16 мая 2025 в 14:41;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил о последствиях попадания БпЛА типа «Молния» в энергетический объект 13 мая.".