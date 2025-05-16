«Разработали варианты на всякий случай» — Терехов о ситуации со светом
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил о последствиях попадания БпЛА типа «Молния» в энергетический объект 13 мая.
«Во вторник было два попадания БпЛА типа «Молния» в энергетический объект, расположенный в Холодногорском районе. Были определенные разрушения, но я благодарю наших энергетиков, которые очень оперативно отреагировали. Только сегодня мы завершили восстановительные работы по энергетическим системам, которые были повреждены», — отметил мэр.
Терехов также рассказал о ситуации в городе с энергетикой в целом.
«Мы сегодня используем централизованную сеть, но мы делаем вариант, чтобы были независимые источники энергоснабжения. Мы работаем над созданием «энергетического острова». Шаг за шагом мы двигаемся к нашей цели. Кроме того, наши основные больницы оснащены генераторами, кроме этого мы уже начали использовать солнечную энергию, и это для нас очень важно. Мы разработали все варианты на всякий случай, если будет прямое попадание в энергетическую систему», – подчеркнул мэр.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Напомним, два попадания БпЛА «Молния» зафиксировали в Холодногорском районе Харькова днем 13 мая. Обошлось без пострадавших. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российский БпЛА попал в энергообъект.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: БПЛА, Игорь Терехов, новости Харькова, світло, свет;
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- • Дата публикации материала: 16 мая 2025 в 14:41;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона сообщил о последствиях попадания БпЛА типа «Молния» в энергетический объект 13 мая.".