На Харьковском направлении идет бой, на Купянском – затишье: Генштаб на 16:00

На Харьковском направлении противник дважды атаковал позиции украинских подразделений вблизи Волчанска и Кутьковки. Один бой продолжается, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении враг наступательных действий сегодня не проводил.

На Лиманском направлении армия РФ совершила 13 атак на позиции украинских воинов вблизи Ямполевки, Зеленой Долины, Торского и в сторону Глущенково (Харьковская область), Карповки, Серебрянки, Ямполя, Григоровки, Редкодуба и Ольговки (Харьковская область). Три боя продолжаются.