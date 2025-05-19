На Харьковском направлении идет бой, на Купянском – затишье: Генштаб на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении противник дважды атаковал позиции украинских подразделений вблизи Волчанска и Кутьковки. Один бой продолжается, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Купянском направлении враг наступательных действий сегодня не проводил.
На Лиманском направлении армия РФ совершила 13 атак на позиции украинских воинов вблизи Ямполевки, Зеленой Долины, Торского и в сторону Глущенково (Харьковская область), Карповки, Серебрянки, Ямполя, Григоровки, Редкодуба и Ольговки (Харьковская область). Три боя продолжаются.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, война, Генштаб ВСУ, зведення, купянское направление, фронт, Харьковское напраление;
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- • Дата публикации материала: 19 мая 2025 в 16:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении противник дважды атаковал позиции украинских подразделений вблизи Волчанска и Кутьковки. Один бой продолжается.".