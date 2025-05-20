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Харьковским ветеранам бесплатно помогут начать путь в ІТ

Общество 15:20   20.05.2025
Виктория Яковенко
Харьковским ветеранам бесплатно помогут начать путь в ІТ

27 мая состоится открытый вебинар «Возможности карьеры в ІТ для ветеранов» программы RazomTech. Это инициатива Kharkiv IT Cluster, которая помогает начать новый профессиональный путь в сфере информационных технологий.

«Как найти себя после службы? Где взять новую опору? Реально ли начать карьеру в ІТ, если нет предыдущего опыта? Да, реально. И этот вебинар поможет сделать первый шаг. О чем пойдет речь? Как военный опыт трансформируется в преимущества на ІТ-пути. Какие профессии в ІТ открыты для новичков без технического образования. Как работает программа ІТ для ветеранов от EPAM Ukraine. Как найти поддержку и сообщество единомышленников. Личные истории уже прошедших этот путь», — отметили организаторы вебинара.

На мероприятии выступят спикеры:

🔹 Олег Иванюк, Junior Software Engineer, EPAM Ukraine — уже работающий в ІТ ветеран поделится опытом перехода от службы к новой карьере.

🔹 Ирина Волощенко, Wellbeing Program Manager, EPAM Ukraine, объяснит насколько важна психологическая адаптация и soft skills кандидатов.

🔹 Егор Божок, Senior Talent Development Specialist, EPAM Campus, расскажет о программе для ветеранов, ее структуре и возможностях.

«Для кого это событие? Ветеранов и ветеранок, рассматривающих изменение сферы деятельности. Членов семей военных – для лучшего понимания, как поддержать близких. Психологов, HR-специалистов, менторов, представителей ветеранских организаций. ІТ-компаний и рекрутеров, желающих эффективно сотрудничать с ветеранами», — добавили организаторы.

Вебинар – бесплатный. Он пройдет 27 мая в формате онлайн. Для участия нужно заполнить форму.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 мая 2025 в 15:20;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "27 мая состоится открытый вебинар «Возможности карьеры в ІТ для ветеранов» программы RazomTech. ".