На Харьковщине зафиксировали шесть атак РФ, на соседнем направлении — 23

Генштаб ВСУ утром 20 мая сообщил о продолжающейся активности на Лиманском направлении, «угрожающем» Боровой на Харьковщине.

На Харьковском и Купянском — особого обострения нет.

«На Харьковском направлении враг трижды тщетно пытался продвинуться в районах Волчанска и в сторону Кутьковки. На Купянском направлении вчера произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Загрызово и Песчаного», — проинформировали в Генштабе ВСУ.

По данным ГШ, в целом на фронте за сутки было 177 боев, из них 23 — на соседнем с Харьковщиной Лиманском направлении. Там враг рвется, в том числе, к админгранице Харьковской области — в район сел Новый Мир и Ольговка.

«За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также пять средств ракетных войск и артиллерии российских захватчиков», — сообщили в Генштабе.

ГШ обновил данные о потерях врага.