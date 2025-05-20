На Харьковщине зафиксировали шесть атак РФ, на соседнем направлении — 23
Генштаб ВСУ утром 20 мая сообщил о продолжающейся активности на Лиманском направлении, «угрожающем» Боровой на Харьковщине.
На Харьковском и Купянском — особого обострения нет.
«На Харьковском направлении враг трижды тщетно пытался продвинуться в районах Волчанска и в сторону Кутьковки. На Купянском направлении вчера произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Загрызово и Песчаного», — проинформировали в Генштабе ВСУ.
По данным ГШ, в целом на фронте за сутки было 177 боев, из них 23 — на соседнем с Харьковщиной Лиманском направлении. Там враг рвется, в том числе, к админгранице Харьковской области — в район сел Новый Мир и Ольговка.
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«За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также пять средств ракетных войск и артиллерии российских захватчиков», — сообщили в Генштабе.
ГШ обновил данные о потерях врага.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, наступ, наступление, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 20 мая 2025 в 08:14;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ утром 20 мая сообщил о продолжающейся активности на Лиманском направлении, «угрожающем» Боровой на Харьковщине".