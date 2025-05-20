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Несовершеннолетнего жителя Харьковщины подозревают в шпионаже в пользу РФ

Происшествия 10:23   20.05.2025
Оксана Горун
Несовершеннолетнего жителя Харьковщины подозревают в шпионаже в пользу РФ

СБУ задержала 17-летнего жителя Харьковщины — из города Лозовая. Следствие считает, что парень стал агентом российских спецслужб.

Юноша, по версии СБУ, шпионил за локациями Сил обороны в Харьковской и Днепропетровской областях. А завербовали его уже традиционным способом — через Telegram, «купив» обещанием «легких денег».

«Чтобы выполнить вражескую задачу, молодой человек «гастролировал» на рейсовых автобусах по территории восточных областей и фиксировал военные объекты на камеру телефона. Так, например, во время одной из разведвылазок он снял на видео военную колонну, ехавшую на передовую. Также агент использовал «легенду» о поиске ближайшего отделения почты, когда разведывал местность у здания украинских войск. По возвращении домой агент обобщал собранные данные и готовил «отчет» российскому куратору», — проинформировала пресс-служба СБУ.

подросток шпионил на РФ на Харьковщине

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Сведения, собранные подростком, россияне планировали использовать для подготовки своих ударов. Парня задержали по месту жительства, у него изъяли телефон с переписками с врагом. «Слитые» им локации обезопасили.

Подростку уже сообщили о подозрении, он в СИЗО и может остаться за решеткой на 12 лет.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 20 мая 2025 в 10:23;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ задержала 17-летнего жителя Харьковщины — из города Лозовая. Следствие считает, что парень стал агентом российских спецслужб".