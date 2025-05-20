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Улицу в Харькове перекроют для движения транспорта до середины июня

Транспорт 21:28   20.05.2025
Оксана Якушко
Улицу в Харькове перекроют для движения транспорта до середины июня Фото: ХГС

Движение транспорта на ул. Черноглазовской, в районе дома №28, ограничено до 13 июня, сообщает Харьковский горсовет. 

Это связано с ремонтом на газопроводе, пояснили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Транспорт будет двигаться по свободной от выполнения работ полосе движения.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 20 мая 2025 в 21:28;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта на ул. Черноглазовской, в районе дома №28, ограничено до 13 июня, сообщает Харьковский горсовет. ".