Улицу в Харькове перекроют для движения транспорта до середины июня
Фото: ХГС
Движение транспорта на ул. Черноглазовской, в районе дома №28, ограничено до 13 июня, сообщает Харьковский горсовет.
Это связано с ремонтом на газопроводе, пояснили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.
Транспорт будет двигаться по свободной от выполнения работ полосе движения.
Читайте также: «Летнее наступление РФ на Харьковщину»: что думает Терехов и в чем он уверен
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Транспорт, Харьков; Теги: движение транспорта, транспорт, улица, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Улицу в Харькове перекроют для движения транспорта до середины июня»; из категории Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 20 мая 2025 в 21:28;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение транспорта на ул. Черноглазовской, в районе дома №28, ограничено до 13 июня, сообщает Харьковский горсовет. ".