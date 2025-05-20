Улицу в Харькове перекроют для движения транспорта до середины июня

Движение транспорта на ул. Черноглазовской, в районе дома №28, ограничено до 13 июня, сообщает Харьковский горсовет.

Это связано с ремонтом на газопроводе, пояснили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Транспорт будет двигаться по свободной от выполнения работ полосе движения.