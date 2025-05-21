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Два дня трамваи не будут ходить в одном из районов Харькова

Транспорт 21:12   21.05.2025
Оксана Якушко
Два дня трамваи не будут ходить в одном из районов Харькова Фото: Василий Голосный

С 9:00 до 16:00 22 и 23 мая трамваи №12 не будут ходить в центре Харькова, сообщает Харьковский горсовет.

Трамваи №12 два дня не будут ходить по спуску Клочковскому, пр. Независимости, ул. Тринклера, ул. Николая Хвылевого, ул. Мироносицкой, пл. Ипподрома, на участке от ул. Клочковской до разворотного круга «Центральный парк».

Причина – покраска конструкций пешеходного моста на Клочковском спуске, пояснили в департаменте строительства и дорожного хозяйства.

В это время трамвай №12 будет ходить так:

часть 1: разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский» — ул. Евгения Котляра — ул. Большая Панасовская — пер. Лосевский — пер. Пискуновский — проезд Рогатинский — ул. Клочковская — разворотный круг «Ул. Европейская»;

часть 2: разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский» — ул. Евгения Котляра — ул. Большая Панасовская — разворотный круг «Ивановка».

Пока не будут ходить трамваи, их заменит временный автобус №12 со следующим путем движения:

ул. Евгения Котляра (вокзал «Харьков-Пассажирский») — ул. Большая Панасовская — пер. Пискуновский — проезд Рогатинский — ул. Клочковская — спуск Клочковский — пр. Независимости — ул. Тринклера — ул. Николая Хвылевого — ул. Мироносицкая — ул. Весенняя — ул. Сумская — Центральный парк.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 21 мая 2025 в 21:12;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 9:00 до 16:00 22 и 23 мая трамваи №12 не будут ходить в центре Харькова, сообщает Харьковский горсовет.".