Где россияне атаковали в течение дня на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении украинские защитники отбили две атаки врага в районе Волчанска и в сторону Малой Шапковки, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Купянском направлении украинские воины отбили одну атаку врага в районе Кондрашовки.
На Лиманском направлении состоялось девять боев вблизи населенных пунктов Редкодуб, Грековка, Зеленая Долина в направлении Новосергеевки (Харьковская область), Ольговки (Харьковская область), Нового Мира (Харьковская область) и в Серебрянском лесу.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, война, Генштаб ВСУ, зведення, купянское направление, фронт, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 21 мая 2025 в 16:49;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении украинские защитники отбили две атаки врага в районе Волчанска и в сторону Малой Шапковки, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".