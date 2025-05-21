Где россияне атаковали в течение дня на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ

На Харьковском направлении украинские защитники отбили две атаки врага в районе Волчанска и в сторону Малой Шапковки, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении украинские воины отбили одну атаку врага в районе Кондрашовки.

На Лиманском направлении состоялось девять боев вблизи населенных пунктов Редкодуб, Грековка, Зеленая Долина в направлении Новосергеевки (Харьковская область), Ольговки (Харьковская область), Нового Мира (Харьковская область) и в Серебрянском лесу.