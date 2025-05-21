«Харьков потерял очень много кадров»: быстро переобучать взрослых хотят в ХПИ

В Национальном техническом университете «Харьковский политехнический институт» параллельно с подготовкой студентов решили системно запустить курсы для взрослых. Обучать будут специальностям, на которые сейчас есть спрос на рынке труда.

«Что бы мы там ни говорили, Харьков потерял очень много кадров, особенно рабочих специальностей, — констатировал в комментарии МГ «Объектив» Роман Томашевский, директор Института энергетики, электроники и электромеханики НТУ «ХПИ», глава Объединения молодых ученых НТУ «ХПИ». — Это и мобилизация, и релокация. И нужно сейчас наращивать этот кадровый потенциал. Да, мы выпускаем студентов, но это, ну, четыре года. Будем объективными. Мы хотим создать механизм быстрого переобучения взрослых, чтобы они могли быстро интегрироваться в трендовые специальности».

Среди таких курсов, которые сейчас в планах, 3D-печать и управление дронами в сельском хозяйстве. Учебные программы в разработке.

«Мы хотим людей с техническим направлением быстро переучивать на актуальные специальности, которые помогут нашей громаде, нашему региону быстрее восстанавливаться», — добавил Томашевский.

По его словам, вскоре, в начале лета, стартует учебная программа для 60 ветеранов при поддержке Rotary Global Grants. Защитники будут осваивать монтаж.

«Сейчас идет набор. Мы работаем со всеми ветеранскими центрами, с воинскими частями. Запускаемся с начала лета. То есть ветеранов мы наберем и проблем там точно не будет. Очень много людей хочет участвовать в такой программе. Проблема в том, что нужно, чтобы кто-то за них платил. И мы ищем доноров, которые могли бы это обеспечить. Есть ветеранские гранты, но на сегодня они выдаются под открытие собственного дела. Есть ваучеры в центрах занятости под ветеранов», — отметил Томашевский.

Напомним, в начале марта НТУ «ХПИ» запустил образовательную программу в сфере солнечной энергетики EcoSKILL. Организатором выступила ОО «Объединение молодых ученых НТУ „ХПИ“ при финансовой поддержке Razom Relief. Монтировать солнечные панели учат переселенцев.