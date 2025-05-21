ISW: российских военных заметили на другом берегу реки в Волчанске
Институт изучения войны (ISW) в актуальной сводке сообщил: геолоцированные кадры подтверждают, что какой-то части оккупантов удалось пересечь реку Волчья.
«Геолоцированные кадры, опубликованные 20 мая, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись через реку Волчья на северо-западе Волчанска (к северо-востоку от Харькова), но неясно, сохраняют ли российские войска позиции в этом районе», — проинформировали аналитики.
Отметим, что река Волчья в Волчанске длительное время остается тем природным барьером, который российская армия не может преодолеть. Хотя отдельные вылазки на контролируемый ВСУ берег реки случались и ранее.
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Информации о каких-либо подтвержденных продвижениях ВС РФ на других направлениях в Харьковской области (Купянском и Боровском) в сводке ISW нет.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: isw, война, волчанск, наступ, наступление, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 21 мая 2025 в 07:57;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) в актуальной сводке сообщил: геолоцированные кадры подтверждают, что какой-то части оккупантов удалось пересечь реку Волчья".