ISW: российских военных заметили на другом берегу реки в Волчанске

Институт изучения войны (ISW) в актуальной сводке сообщил: геолоцированные кадры подтверждают, что какой-то части оккупантов удалось пересечь реку Волчья.

«Геолоцированные кадры, опубликованные 20 мая, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись через реку Волчья на северо-западе Волчанска (к северо-востоку от Харькова), но неясно, сохраняют ли российские войска позиции в этом районе», — проинформировали аналитики.

Отметим, что река Волчья в Волчанске длительное время остается тем природным барьером, который российская армия не может преодолеть. Хотя отдельные вылазки на контролируемый ВСУ берег реки случались и ранее.

Информации о каких-либо подтвержденных продвижениях ВС РФ на других направлениях в Харьковской области (Купянском и Боровском) в сводке ISW нет.