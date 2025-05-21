Live
  • Ср 21.05.2025
  • Харьков  +13°С
  • USD 41.49
  • EUR 46.65

ISW: российских военных заметили на другом берегу реки в Волчанске

Фронт 07:57   21.05.2025
Оксана Горун
ISW: российских военных заметили на другом берегу реки в Волчанске

Институт изучения войны (ISW) в актуальной сводке сообщил: геолоцированные кадры подтверждают, что какой-то части оккупантов удалось пересечь реку Волчья.

«Геолоцированные кадры, опубликованные 20 мая, указывают на то, что российские войска недавно продвинулись через реку Волчья на северо-западе Волчанска (к северо-востоку от Харькова), но неясно, сохраняют ли российские войска позиции в этом районе», — проинформировали аналитики.

Отметим, что река Волчья в Волчанске длительное время остается тем природным барьером, который российская армия не может преодолеть. Хотя отдельные вылазки на контролируемый ВСУ берег реки случались и ранее.

Читайте также: В ВСУ прокомментировали угрозы РФ захватить Харьковскую область (видео)

Информации о каких-либо подтвержденных продвижениях ВС РФ на других направлениях в Харьковской области (Купянском и Боровском) в сводке ISW нет.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Новости Харькова — главное за 21 мая: как прошла ночь
Новости Харькова — главное за 21 мая: как прошла ночь
21.05.2025, 07:12
Дожди, туман и грозы. Прогноз погоды на 21 мая в Харькове и области
Дожди, туман и грозы. Прогноз погоды на 21 мая в Харькове и области
20.05.2025, 19:36
В Харькове – «прилет»: подробности от Терехова
В Харькове – «прилет»: подробности от Терехова
20.05.2025, 13:29
«Надежды удручают» — что думают о Трампе и мире на приграничье Харьковщины
«Надежды удручают» — что думают о Трампе и мире на приграничье Харьковщины
21.05.2025, 06:55
Сегодня 21 мая: какой праздник и день в истории
Сегодня 21 мая: какой праздник и день в истории
21.05.2025, 06:00
На Харьковщине атак стало меньше, на Лиманском направлении — 30 за сутки
На Харьковщине атак стало меньше, на Лиманском направлении — 30 за сутки
21.05.2025, 08:08

Новости по теме:

08:18
Войска РФ «прощупывают» границу с Харьковской областью: данные ISW (карты)
07:29
Приграничье Харьковщины атакует спецназ: ISW — есть ли продвижение у россиян
07:10
ВС РФ провели разведоперацию на границе с Харьковщиной – ISW предположил зачем
08:35
В России 9 мая будут тестировать «Суверенный интернет» — ISW
07:31
ISW: российские войска продвинулись у Агрегатного завода в Волчанске

Вы читали новость: «ISW: российских военных заметили на другом берегу реки в Волчанске»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 21 мая 2025 в 07:57;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) в актуальной сводке сообщил: геолоцированные кадры подтверждают, что какой-то части оккупантов удалось пересечь реку Волчья".