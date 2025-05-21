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На Харьковщине атак стало меньше, на Лиманском направлении — 30 за сутки

Фронт 08:08   21.05.2025
Оксана Горун
На Харьковщине атак стало меньше, на Лиманском направлении — 30 за сутки Фото: Генштаб ВСУ

Акцент боевых действий смещается на юг, свидетельствуют сводки Генштаба ВСУ. По данным на 08:00 21 мая на двух направлениях фронта на Харьковщине было четыре боя за 24 часа.

«На Харьковском направлении враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе Волчанска и в направлении Строевки. На Купянском направлении вчера имела место атака захватчиков в районе Новой Кругляковки», — проинформировали в Генштабе.

Также российская армия нанесла авиаудар по селу Двуречанское в Купянском районе.

В то же время на соседнем с Харьковщиной Лиманском направлении произошло 30 вражеских атак за сутки. Здесь оккупанты рвутся, в том числе, в сторону Боровой.

В целом на фронте в Украине было 164 боя.

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«За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника», — отметили в ГШ.

Генштаб обновил данные о потерях врага.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 21 мая 2025 в 08:08;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Акцент боевых действий смещается на юг, свидетельствуют сводки Генштаба ВСУ. По данным на 08:00 21 мая на двух направлениях фронта на Харьковщине было четыре боя за 24 часа".