На Харьковщине атак стало меньше, на Лиманском направлении — 30 за сутки
Акцент боевых действий смещается на юг, свидетельствуют сводки Генштаба ВСУ. По данным на 08:00 21 мая на двух направлениях фронта на Харьковщине было четыре боя за 24 часа.
«На Харьковском направлении враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районе Волчанска и в направлении Строевки. На Купянском направлении вчера имела место атака захватчиков в районе Новой Кругляковки», — проинформировали в Генштабе.
Также российская армия нанесла авиаудар по селу Двуречанское в Купянском районе.
В то же время на соседнем с Харьковщиной Лиманском направлении произошло 30 вражеских атак за сутки. Здесь оккупанты рвутся, в том числе, в сторону Боровой.
В целом на фронте в Украине было 164 боя.
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«За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника», — отметили в ГШ.
Генштаб обновил данные о потерях врага.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, наступ, наступление, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 21 мая 2025 в 08:08;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Акцент боевых действий смещается на юг, свидетельствуют сводки Генштаба ВСУ. По данным на 08:00 21 мая на двух направлениях фронта на Харьковщине было четыре боя за 24 часа".