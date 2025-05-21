Смертельная авария на Харьковщине: погиб мужчина, что произошло (фото)

ДТП произошло 21 мая около 12:00 на автодороге Чугуев-Меловое, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По предварительным данным правоохранителей, водитель автомобиля «Opel Zafira» не выбрал безопасную скорость, выехал на «встречку» и столкнулся с «Audi Q7».

«В результате ДТП на месте погиб 42-летний водитель «Opel». Также с травмами доставили в больницу 60-летнего водителя «Audi» и его 49-летнюю жену», — рассказали в полиции.

Сейчас копы устанавливают обстоятельства ДТП и решают вопрос об открытии уголовного производства.