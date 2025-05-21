Смертельная авария на Харьковщине: погиб мужчина, что произошло (фото)
Фото: ГУНП в Харьковской области
ДТП произошло 21 мая около 12:00 на автодороге Чугуев-Меловое, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
По предварительным данным правоохранителей, водитель автомобиля «Opel Zafira» не выбрал безопасную скорость, выехал на «встречку» и столкнулся с «Audi Q7».
«В результате ДТП на месте погиб 42-летний водитель «Opel». Также с травмами доставили в больницу 60-летнего водителя «Audi» и его 49-летнюю жену», — рассказали в полиции.
Сейчас копы устанавливают обстоятельства ДТП и решают вопрос об открытии уголовного производства.
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- • Дата публикации материала: 21 мая 2025 в 16:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ДТП произошло 21 мая около 12:00 на автодороге Чугуев-Меловое, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".