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«У них нет выбора» — подполковник Нацгвардии о мотивации врага на Харьковщине

Фронт 10:22   21.05.2025
Оксана Горун
«У них нет выбора» — подполковник Нацгвардии о мотивации врага на Харьковщине Скриншот

Подполковник, начальник службы информации и коммуникации 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг» НГУ Виталий Миловидов рассказал об обстановке на Купянском направлении фронта.

Он отметил, что признаков подготовки какого-либо масштабного наступления армией РФ на этом направлении нет. Однако атаки не прекращаются.

«Прежде всего, определяющим фактором для врага является значительный ресурс в человеческой силе. Он имеет возможность мобилизовывать ежемесячно ориентировано 35-40 тысяч новых военнослужащих, которых распределяет по всей линии фронта для непрерывных попыток давления. Небольшие штурмовые группы, постоянно двигающиеся вперед, уничтожаются, на их место приходят новые, и постоянно это движение продолжается. Сказать, что есть какие-то признаки того, что на данный момент готовится какая-то наступательная операция концентрированная, нельзя. Но мы знаем и постоянно имеем опыт того, что враг в один день может перекинуть резерв с любого направления для того, чтобы либо усилить давление, либо прорвать участок фронта, либо для достижения какого-то очередного для себя приобретения в виде «освобождения» населенного пункта», — пояснил Миловидов в эфире нацмарафона.

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Он также поделился наблюдениями о том, что заставляет российских оккупантов идти в атаки — исходя из общения с пленными на Харьковщине.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

«На данный момент сталкиваемся с противником — это мотострелковые подразделения общевойсковых армий. Есть уже за время присутствия на Харьковщине, на Купянском направлении, операции взятия в плен военнослужащих РФ. Это среднестатистические мобилизованные военнослужащие, не слишком качественно подготовленные, не очень качественно укомплектованные. Единственное, что ими двигает, — это не мотивация, а страх перед смертью, перед своими же подразделениями. У них нет выбора вернуться назад, их уничтожают свои», — отметил подполковник НГУ.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 21 мая 2025 в 10:22;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Подполковник, начальник службы информации и коммуникации 15-й бригады оперативного назначения «Кара-Даг» Виталий Миловидов рассказал об обстановке на Купянском направлении фронта".