Красные маки расцвели в одном из парков Харькова
Фото: Харьковзеленстрой
Яркие маки украсили Молодежный парк, сообщает «Харьковзеленстрой».
Алые маки стали настоящим украшением Молодежного парка.
Но коммунальщики видят в цветении маков и сакральное значение.
«Наши предки верили, что маки цветут там, где пролилась кровь казаков, боровшихся за свою землю. Сейчас этот цветок символизирует память погибших в войнах», — говорится в официальном сообщении.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: мак, молодежный парк, Харьков, цветок;
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- • Дата публикации материала: 22 мая 2025 в 21:03;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Яркие маки украсили Молодежный парк, сообщает «Харьковзеленстрой».".