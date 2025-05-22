Красные маки расцвели в одном из парков Харькова

Яркие маки украсили Молодежный парк, сообщает «Харьковзеленстрой».

Алые маки стали настоящим украшением Молодежного парка.

Но коммунальщики видят в цветении маков и сакральное значение.

«Наши предки верили, что маки цветут там, где пролилась кровь казаков, боровшихся за свою землю. Сейчас этот цветок символизирует память погибших в войнах», — говорится в официальном сообщении.