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Красные маки расцвели в одном из парков Харькова

Общество 21:03   22.05.2025
Оксана Якушко
Красные маки расцвели в одном из парков Харькова Фото: Харьковзеленстрой

Яркие маки украсили Молодежный парк, сообщает «Харьковзеленстрой».

Алые маки стали настоящим украшением Молодежного парка.

Но коммунальщики видят в цветении маков и сакральное значение.

«Наши предки верили, что маки цветут там, где пролилась кровь казаков, боровшихся за свою землю. Сейчас этот цветок символизирует память погибших в войнах», — говорится в официальном сообщении.

Фото: Харьковзеленстрой

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 22 мая 2025 в 21:03;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Яркие маки украсили Молодежный парк, сообщает «Харьковзеленстрой».".