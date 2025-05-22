Работа в Харькове и области: вакансии недели от 18 до 30 тысяч гривен
По состоянию на 22 мая в Харьковской области актуальны 3117 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.
Рейтинг этой недели возглавляет вакансия водителя погрузчика с зарплатой в 30 тысяч гривен. Менеджер (управляющий) по маркетингу будет иметь 29990, а заместитель начальника отдела – 28500.
Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей будет зарабатывать 25595, подсобный рабочий — 25 тысяч, социальный менеджер — 24900, кровельщик рулонных кровель и кровель из искусственных материалов — 23500, глазуровщик — 20 тысяч, обмотчик элементов электрических машин — 19900, а контролер энергонадзора — 18380.
С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.
По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефонам: 0800 600 498; +38 096 055 48 69.
Читайте также: Перспективной профессии учат в Харькове за 2,5 месяца: зарплата — до 30 тысяч
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: вакансии, зарплата, новости Харькова, работа, робота;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Работа в Харькове и области: вакансии недели от 18 до 30 тысяч гривен»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 22 мая 2025 в 12:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 22 мая в Харьковской области актуальны 3117 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".