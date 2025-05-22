Работа в Харькове и области: вакансии недели от 18 до 30 тысяч гривен

По состоянию на 22 мая в Харьковской области актуальны 3117 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия водителя погрузчика с зарплатой в 30 тысяч гривен. Менеджер (управляющий) по маркетингу будет иметь 29990, а заместитель начальника отдела – 28500.

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей будет зарабатывать 25595, подсобный рабочий — 25 тысяч, социальный менеджер — 24900, кровельщик рулонных кровель и кровель из искусственных материалов — 23500, глазуровщик — 20 тысяч, обмотчик элементов электрических машин — 19900, а контролер энергонадзора — 18380.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефонам: 0800 600 498; +38 096 055 48 69.