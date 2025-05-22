С ножом бросился на работника и «обчистил» кассу: инцидент в Люботине

Правоохранители разоблачили мужчину, который, по данным следствия, совершил разбойное нападение в городе Люботин в Харьковской области.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 21 мая получили сообщение о том, что на металлоприеме в Люботине неизвестный ножом ранил 62-летнего работника.

«Злоумышленник завладел кассой около 20 тысяч гривен и сбежал. Пострадавший был доставлен в местную больницу, где ему оказали медицинскую помощь», — рассказали правоохранители.

Копы разоблачили предполагаемого нападающего. Им оказался 43-летний мужчина.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) УКУ. Санкция статьи предусматривает от 8 до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.