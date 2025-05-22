С ножом бросился на работника и «обчистил» кассу: инцидент в Люботине
Фото: ГУНП в Харьковской области
Правоохранители разоблачили мужчину, который, по данным следствия, совершил разбойное нападение в городе Люботин в Харьковской области.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 21 мая получили сообщение о том, что на металлоприеме в Люботине неизвестный ножом ранил 62-летнего работника.
«Злоумышленник завладел кассой около 20 тысяч гривен и сбежал. Пострадавший был доставлен в местную больницу, где ему оказали медицинскую помощь», — рассказали правоохранители.
Копы разоблачили предполагаемого нападающего. Им оказался 43-летний мужчина.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) УКУ. Санкция статьи предусматривает от 8 до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Люботин, нападение, нож, полиция;
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- • Дата публикации материала: 22 мая 2025 в 16:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили мужчину, который, по данным следствия, совершил разбойное нападение в городе Люботин в Харьковской области.".