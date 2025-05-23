Где на Харьковщине атаковали военные РФ: сводка Генштаба ВСУ на 16:00

На Харьковском направлении враг пытался прорвать оборонительные рубежи украинских защитников вблизи Волчанска, получил отпор, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении противник три раза пытался продвинуться в районах Колесниковки и Загрызово, но был остановлен украинскими защитниками.

«Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток произошло 84 боевых столкновения», — отметили в Генштабе.