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Где на Харьковщине атаковали военные РФ: сводка Генштаба ВСУ на 16:00

Фронт 16:48   23.05.2025
Виктория Яковенко
Где на Харьковщине атаковали военные РФ: сводка Генштаба ВСУ на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении враг пытался прорвать оборонительные рубежи украинских защитников вблизи Волчанска, получил отпор, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении противник три раза пытался продвинуться в районах Колесниковки и Загрызово, но был остановлен украинскими защитниками.

«Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток произошло 84 боевых столкновения», — отметили в Генштабе.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 мая 2025 в 16:48;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении враг пытался прорвать оборонительные рубежи украинских защитников вблизи Волчанска, получил отпор, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".