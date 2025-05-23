Где на Харьковщине атаковали военные РФ: сводка Генштаба ВСУ на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении враг пытался прорвать оборонительные рубежи украинских защитников вблизи Волчанска, получил отпор, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Купянском направлении противник три раза пытался продвинуться в районах Колесниковки и Загрызово, но был остановлен украинскими защитниками.
«Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток произошло 84 боевых столкновения», — отметили в Генштабе.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, Генштаб ВСУ, купянское направление, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 23 мая 2025 в 16:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении враг пытался прорвать оборонительные рубежи украинских защитников вблизи Волчанска, получил отпор, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".