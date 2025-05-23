Генштаб ВСУ: на Харьковском направлении враг атаковал восемь раз

Генштаб ВСУ в утренней сводке 23 мая сообщил об увеличении количества вражеских штурмов в Харьковской области.

«На Харьковском направлении враг восемь раз пытался прорвать оборонные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Малая Шапковка и в сторону Долгенького. На Купянском направлении вчера произошло шесть атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Петропавловки, Колесниковки, Кондрашовки, Новой Кругляковки и в сторону Песчаного», — проинформировали в Генштабе.

Также 12 атак было на соседнем с Харьковщиной Лиманском направлении, в том числе — враг рвался в район села Новый Мир Харьковской области. Авиаудары ВС РФ пришлись по районам населенных пунктов Рубленое и Меловое на Харьковщине.

В целом на фронте в Украине за сутки был 141 бой.

«За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 14 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 11 артиллерийских средств, четыре пункта управления и один склад хранения боеприпасов противника», — сообщил ГШ.

Генштаб обновил данные о потерях врага.