Погибшая и пятеро раненых – россияне снова атаковали Харьковщину
Россияне атаковали РСЗО и БпЛА, нанесли удар ракетой, сообщила Харьковская областная прокуратура.
23 мая в 17:30 взрывное ранение получила 49-летняя женщина в результате атаки российского БпЛА по Купянску. Пострадавшую госпитализировали.
Сегодня около 16:00 россияне нанесли ракетный удар по городу Чугуев. Погибла 32-летняя женщина. Получили ранения мужчина 58 лет и 67-летняя женщина, находившиеся на огороде во время атаки. Обоих госпитализировали.
Повреждены помещения предприятия, частные домовладения, автомобили. Предварительно установлено, что россияне применили по городу РСЗО «Торнадо-С» с кассетной боевой частью.
Также в 15:50 российский БпЛА типа Ланцет попал по поселку Старый Салтов Чугуевского района. Ранены двое мужчин.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, купянск, ракета, РСЗО "Торнадо", старый салтов, Харьковская областная прокуратура, Чугуїв, Чугуев;
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- • Дата публикации материала: 23 мая 2025 в 21:17;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне атаковали РСЗО и БпЛА, нанесли удар ракетой, сообщила Харьковская областная прокуратура.".