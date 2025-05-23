Live
  • Пт 23.05.2025
  • Харьков  +20°С
  • USD 41.5
  • EUR 46.93

Погибшая и пятеро раненых – россияне снова атаковали Харьковщину

Происшествия 21:17   23.05.2025
Оксана Якушко
Погибшая и пятеро раненых – россияне снова атаковали Харьковщину

Россияне атаковали РСЗО и БпЛА, нанесли удар ракетой, сообщила Харьковская областная прокуратура.

23 мая в 17:30 взрывное ранение получила 49-летняя женщина в результате атаки российского БпЛА по Купянску. Пострадавшую госпитализировали.

Сегодня около 16:00 россияне нанесли ракетный удар по городу Чугуев. Погибла 32-летняя женщина. Получили ранения мужчина 58 лет и 67-летняя женщина, находившиеся на огороде во время атаки. Обоих госпитализировали.
Повреждены помещения предприятия, частные домовладения, автомобили. Предварительно установлено, что россияне применили по городу РСЗО «Торнадо-С» с кассетной боевой частью.

Также в 15:50 российский БпЛА типа Ланцет попал по поселку Старый Салтов Чугуевского района. Ранены двое мужчин.

Читайте также: Почему «буферная зона» – это катастрофа для Харьковской области

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Почему «буферная зона» – это катастрофа для Харьковской области
Почему «буферная зона» – это катастрофа для Харьковской области
23.05.2025, 19:16
Новости Харькова — главное 23 мая: удар по коммунальщикам, обстрел Чугуева
Новости Харькова — главное 23 мая: удар по коммунальщикам, обстрел Чугуева
23.05.2025, 16:50
1 июня на весь день отключат свет в одном из районов Харькова: адреса
1 июня на весь день отключат свет в одном из районов Харькова: адреса
23.05.2025, 10:59
Скопление россиян у границы Харьковщины: что говорят в ХОВА (видео)
Скопление россиян у границы Харьковщины: что говорят в ХОВА (видео)
23.05.2025, 07:44
Ракетный удар по Чугуеву: уже известно о погибшей – Синегубов (дополняется)
Ракетный удар по Чугуеву: уже известно о погибшей – Синегубов (дополняется)
23.05.2025, 16:45
Погибшая и пятеро раненых – россияне снова атаковали Харьковщину
Погибшая и пятеро раненых – россияне снова атаковали Харьковщину
23.05.2025, 21:17

Новости по теме:

09:50
Атака БпЛА на Печенеги: прокуратура показала последствия
09:43
Утром БпЛА ударили по Великому Бурлуку: ГСЧС показала разрушения (фото)
13:29
В Харькове – «прилет»: подробности от Терехова
22:32
Новости Харькова — главное за 19 мая: «прилет» в городе, рекорд тревоги
21:18
Новости Харькова – главное за 17 мая: госпиталь без томографа, 3 ОШБр о фронте

Вы читали новость: «Погибшая и пятеро раненых – россияне снова атаковали Харьковщину»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 23 мая 2025 в 21:17;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне атаковали РСЗО и БпЛА, нанесли удар ракетой, сообщила Харьковская областная прокуратура.".