Погибшая и пятеро раненых – россияне снова атаковали Харьковщину

Россияне атаковали РСЗО и БпЛА, нанесли удар ракетой, сообщила Харьковская областная прокуратура.

23 мая в 17:30 взрывное ранение получила 49-летняя женщина в результате атаки российского БпЛА по Купянску. Пострадавшую госпитализировали.

Сегодня около 16:00 россияне нанесли ракетный удар по городу Чугуев. Погибла 32-летняя женщина. Получили ранения мужчина 58 лет и 67-летняя женщина, находившиеся на огороде во время атаки. Обоих госпитализировали.

Повреждены помещения предприятия, частные домовладения, автомобили. Предварительно установлено, что россияне применили по городу РСЗО «Торнадо-С» с кассетной боевой частью.

Также в 15:50 российский БпЛА типа Ланцет попал по поселку Старый Салтов Чугуевского района. Ранены двое мужчин.