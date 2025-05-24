Десять атак за сутки на Харьковщине зафиксировал Генштаб ВСУ
Армия РФ на Харьковщине штурмовала в направлении Волчанска и Двуречной, а также — в Купянском районе, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 24 мая.
«На Харьковском направлении враг пять раз пытался прорвать оборонные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Каменка и Двуречная. На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Колесниковки, Кругляковки и Загрызово», — проинформировали в Генштабе.
Также ГШ сообщил об авиаударе, который российская армия нанесла по Купянску.
В целом в течение суток на фронте было 202 боя, из них 16 — на соседнем с Харьковщиной Лиманском направлении. Там российская армия рвется, в том числе к админграницам Харьковской области.
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«За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийские системы и один важный объект противника», — отметили в ГШ.
Генштаб обновил данные о потерях врага.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 24 мая 2025 в 08:25;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ на Харьковщине штурмовала в направлении Волчанска и Двуречной, а также — в Купянском районе, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 24 мая".