Пять штурмов ВС РФ на Харьковщине отбили Силы обороны — Генштаб

Генштаб ВСУ в сводке на 16:00 24 мая проинформировал о ситуации на фронте на Харьковщине.

«На Харьковском направлении враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников вблизи Волчанска и Волчанских Хуторов, получил отпор. На Купянском направлении противник дважды пытался продвинуться в направлениях Петропавловки и Новой Кругляковки, но был остановлен нашими защитниками», — проинформировали в Генштабе.

В целом на фронте в Украине с начала суток было 85 боев, из них 12 — на соседнем с Харьковщиной Лиманском направлении, где враг рвется к админграницам нашего региона.

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