Пять штурмов ВС РФ на Харьковщине отбили Силы обороны — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
Генштаб ВСУ в сводке на 16:00 24 мая проинформировал о ситуации на фронте на Харьковщине.
«На Харьковском направлении враг трижды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников вблизи Волчанска и Волчанских Хуторов, получил отпор. На Купянском направлении противник дважды пытался продвинуться в направлениях Петропавловки и Новой Кругляковки, но был остановлен нашими защитниками», — проинформировали в Генштабе.
В целом на фронте в Украине с начала суток было 85 боев, из них 12 — на соседнем с Харьковщиной Лиманском направлении, где враг рвется к админграницам нашего региона.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, наступ, наступление, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 24 мая 2025 в 17:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 16:00 24 мая проинформировал о ситуации на фронте на Харьковщине".